Provincia Monza Brianza | Concorso per 4 Istruttori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladie dellaha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, per i Comuni di Biassono, Concorezzo e Muggiò. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 4 Posti 1 é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Bando diLadie della, in esecuzione della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale (legge n. 56 del 7 aprile 2014), stipulata con i Comuni di Biassono, Concorezzo e Muggiò, ha indettopubblico, per esami, per l'assunzione ...