Il Cdm di oggi | ecco i dettagli della manovra

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov – Arriva il Cdm finora più importante del giovane governo Meloni, quello che definirà laeconomica per il prossimo anno. La carne al fuoco, per ora, pare piuttosto “standard”. Ma vediamo come. Il Cdmeconomica Il Consiglio dei ministri diè, per l’appunto, “il Cdm”. Come reso noto già alcuni giorni fa, l’ammontare complessivo si aggirerà dai 30 ai 32 miliardi di euro. L’Adnkronos ci riporta che, secondo le dichiarazioni ufficiali del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, essa riguarderà “famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi“, e ciò si traduce nell’applicazione dei temi discussi nel. vertice di maggioranza del 18 novembre scorso, ovvero: Quota 103 per le pensioni, flat tax estesa, stretta sul reddito di ...

