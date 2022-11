Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di lunedì 21 novembre 2022) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre siano ancor più radicate, cresce infatti non solo il consenso a Fratelli d'Italia ma soprattutto il gradimento verso Giorgia Meloni i cui primi atti da Presidente del Consiglio ed i suoi interventi in Parlamento hanno convintogli elettori con Fratelli d'Italia che supera la barriera del 30%. Risale nel complesso tutto il centrodestra Male invece Pd e Forza Italia che pagano le liti interne L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 21 novembre FdI - 30,4 (+0,3% rispetto al 14 novembre) M5S - 16,9% (-0,1%) Pd - 16,2% (+0,2%) Lega - 7,6% (-0,5%) Azione/IV - 7,9% (-0,1%) FI - 6,4% ...

