Black Friday 2022 | ecco i brand di moda più ricercati online dagli utenti

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Scatterà alla mezzanotte del 25 novembre, appena dopo quella che negli Stati Uniti è nota come festa del Ringraziamento, e permetterà a milioni di persone di risparmiare sull’acquisto di centinaia di migliaia di articoli: si tratta del, l’evento dedicato allo shopping, da diversi anni non più soltanto ad appannaggio esclusivo dei consumatori americani, ma diffuso anche alle nostre latitudini. Un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale anche grazie ai canali di vendita, dove migliaia di italiani, allo scoccare della mezzanotte, sono ormai soliti darsi appuntamento per beneficiare di sconti, promozioni e offerte a tempo. In particolare, uno dei principali catalizzatori dell’attenzione degliè senza dubbio il settore, che in questo periodo ...