Angelo Madonia | arrivano la dichiarazione per Ema Stokholma e il matrimonio

(Di lunedì 21 novembre 2022) I telespettatori di Ballando con le Stelle ma anche gli amici più cari della coppia attendevano già da un po’ il primo bacio Emae alla fine è arrivato. E’ sui social che il ballerino ha confermato i suoi sentimenti per la splendida Ema. Dopo le esibizioni sulla pista di Ballando, soprattutto sabato scorso, in molti hanno chiesto una dolcedied ecco che “I love you” è comparso accanto alla foto del bacio. E’ una coppia che fa sognare ma i timori di Ema e le raccomandazioni rivolte adbloccavano entrambi. E’ un bacio tenerissimo quello che il maestro di ballo ha scelto di pubblicare e la reazione di tutti è un bel “Finalmente”. Da Carolyn Smith ad Alberto Matano le ...

Fanpage.it

A è nata una nuova coppia: Ema Stokholma ha ammesso di essersi innamorata di, suo maestro di ballo al dancing show di Rai 1. La notizia, che era già nell'aria, è stata confermata dalla conduttrice nel corso dell'ultima puntata dello show andata in onda il 19 ...E, sempre in tema di amore, negli studi di Ballando con le stelle , Ema Stokholma ha confermato i suoi sentimenti per il ballerino. Lui, però, ha preferito restare vago: "Sono ... Angelo Madonia e il feeling con Ema Stokholma a Ballando: Entrambi single, ci viviamo senza tabù window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-cf57be21-4f30-d07-e9fc-df3d3e7a18d ...Non è la prima volta che a Ballando con le Stelle la coppia in pista fa coppia anche nella vita. Il ballo avvicina e a volte si crea un legame che esce dagli studi del programma di prima serata di Rai ...