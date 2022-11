Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO2022 - 2023 (orari italiani) Martedì 22 novembreDominatrice nel corso di gara - 1, migliore di tutte a metà gara pure nello slalom bis di Levi, seconda discesa di questa Coppa del Mondo 2022/23 difemminile. Mikaela Shiffrin termina davanti a tutte la prima sessione, scendendo in modo piuttosto regolare nella prima metà della pista per poi scatenarsi nella parte finale, andando così ...Ha quindi accennato a possibili interventi normativi per adeguare l’attuale legislazione, in particolare per l’allargamento dell’attività professionale dei 2.768 maestri iscritti al collegio: 2.389 ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Levi, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...