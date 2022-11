Corriere dello Sport

Pjanic ha salutatoscrivendo: "Fratello".è volata a per staccare la spina dai problemi di. Le vicende relative alla sua da , ormai, sono note a tutti e la conduttrice dell' ha voltuo ...Nessun problema per l'ex moglie di Francesco... Roma, Totti e Pjanic si ritrovano a cena: "Fratello" I due ex giallorossi hanno passato una serata insieme a Dubai ed hanno immortalato il tutto sui social Di nuovo insieme per una cena. Francesco Totti e Miralem Pjanic si sono ritrovati a Dubai. L'ex c ...La storia Instagram li ritrae sorridenti in un noto ristorante della città araba Totti e Pjanic, una coppia talentuosa in campo e molto legata fuori. L’ex capitano e l’ex centrocampista, oggi allo Sha ...