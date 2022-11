Prima fila Red Bull ad Abu Dhabi | Verstappen in pole

Il fischio d'inizio che darà ufficialmente il via alla rassegna iridata - la seconda disenza ... qualificata di diritto, non aveva mai partecipato ad una fase finale di un Mondialed'ora. ...Il norvegese, dopo aver perso la suasemifinale nel torneo di fine stagione un anno fa, ... che sotto 3 - 2 nel primo set ha poi ceduto tre game diperdendo 6 - 2. Nel secondo il russo è ...Riascolta Elettrico e mercato automotive: alla ricerca di un equilibrio di Strade e Motori. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Settima giornata del girone di andata della serie A di pallacanestro LBA: il via con l'anticipo del sabato al Palasport “Lino Oldrini” dove la Pallacanestro Varese ...