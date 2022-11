Il missile in Polonia? Qualcuno | l' oscuro sospetto di Matteo Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) "Spero che il peggio sia alle spalle, sono state ore drammatiche per me e per tutti, poi si è visto che ilè stato un episodio sfortunato,ha sbagliato e non commento perché si è rischiato veramente lo scontro globale. Conto che il peggio sia alle spalle e che la voglia di dialogo sia ormai preminente anche Oltreoceano". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, a margine dell'evento 'In campo con gli agricoltori lombardi' organizzato dalla Lega a Treviglio in provincia di Bergamo, commentando l'incidente delcaduto in territorio polacco al confine con l'Ucraina. "Non voglio peccare di ottimismo né dico nulla sennò ripartono polemiche stucchevoli", ha concluso