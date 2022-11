Cop27 | approvato fondo per perdite e danni ma l’accordo delude Ue e Onu

(Di domenica 20 novembre 2022) L’assemblea plenaria delladi Sharm el-Sheikh hail documento finale della conferenza. Il documento salva l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, il risultato maggiore della Cop26 di Glasgow l’anno scorso. Dopo quasi 30 ore in più rispetto al programma iniziale, ladi Sharm el-Sheikh ha raggiuntosulla creazione di unper pagareai Paesi colpiti da una crisi climatica che non hanno contribuito a creare. Un risultato, questo, arrivato all’ultimo miglio, con una sessione plenaria iniziata a notte fonda. Doposono arrivate a stretto giro le reazioni, tra approvazione e delusione: dall’Ue all’Onu, fino alle associazioni che si battono ...

