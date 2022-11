Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati e classifica regular season aggiornata

Eurosport IT

...30 Albania - Armenia 2 - 0 18:00 Turchia - Repubblica Ceca 2 - 1 18:00 Kosovo - Far Oer 1 - 1 18:00 Gibilterra - Andorra 1 - 0 20:30 Svezia - Algeria 2 - 0- LEGAA 19:00 Varese - ...La Pallacanestro Brescia viene da tre sconfitte consecutive in campionato , e in classifica si ritrova attardata, mentre Tortona ha vinto cinque delle sei partite diA, record che vale agli ... Basket, Serie A: Derek Cooke fa tremare il ferro di Napoli con un alley-oop pazzesco! Il risultato in diretta live di Brescia-Tortona, sfida valida come settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...12:12:15 Vittoria esterna della Mondo Camerette One Team Basket Caserta nel campionato di serie C Gold campano. I rossoblù si impongono sugli avversari dello C.B. Napoli 81-86 e consolidano il terzo p ...