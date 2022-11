Vela | Europei ILCA 2022 | Chiavarini rimane in quinta posizione | Zennaro 18ma

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Si è da poco conclusa a Hyeres (Francia) la quarta giornata dei Campionatidel singolo femminile6 (ex Laser Radial) e del singolo maschile7 (ex Laser Standard). Quest’oggi si sono disputate le prime regate valide per le Gold Fleet e lo spettacolo non è di certo mancato. In una giornata in cui il vento non ha di certo aiutato, si sono svolte due prove nella classe7 maschile e l’italiano Lorenzo Brandoha ottenuto uno score di 24-16. Non un risultato brillante dunque, che però è bastato all’azzurro per mantenere la(36 punti netti). Quando mancano due giornate alla conclusione, il nostro portacolori si trova quindi a 27 punti dal primo posto occupato momentaneamente dal britannico Michael Beckett ...