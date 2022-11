Saman Abbas | trovati i resti di un cadavere vicino alla casa dei parenti

(Di sabato 19 novembre 2022) Manca la conferma, ma potrebbe essere il corpo della diciottenne scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nell'aprile 2021. Proprio nei giorni scorsi il padre della giovane, accusato di aver ucciso la figlia (assieme ad altri familiari) perché aveva rifiutato un matrimonio combinato, era stato arrestato in Pakistan

ultime notizie: i resti del cadavere ritrovati in un casolare vicino alla casa della famiglia I resti di un cadavere sono stati trovati sotterrati all'interno di un casolare abbandonato ...Dopo il suo No alle nozze forzate , lo scorso 29 aprile, la giovanevenne uccisa. Il suo corpo non è mai stato trovato, questa mattina la svolta: nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia) vicino alla casa dove la giovane viveva con la famiglia, sono ...Arrivato nelle campagne di Novellara l'escavatore: operazioni ancora in corso per accertare se i resti trovati siano della 18enne ...I resti di un cadavere sono stati trovati sotterrati all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne del comune di Novellara (Reggio Emilia), a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la ...