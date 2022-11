Mondiali farsa | pagliacciata Qatar | ci tocca pure bere l’alcol analcolico

(Di sabato 19 novembre 2022) Non si era mai visto un Mondiale di Calcio a dicembre, in uno stato che non è uno stato, è un emirato, totalmente digiuno di pallone, dell’estensione più o meno pari all’Abruzzo, senza neanche l’Italia (ah, no, questo sì, si era già visto la scorsa volta). E invece lo vedremo, insieme ad una serie di situazioni che a definirle imbarazzante si merita l’incriminazione per omertà. Nelro armato se ne vedono di tutti i colori, partiamo dalla più recente e poi risaliamo come i salmoni: “La birra è fuori dai“, scrive il New York Times. Sarebbe a dire? Sarebbe che, sempre secondo il New York Times, con “un brusco voltafaccia i funzionari delhanno deciso che l’unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà”. Fin qui, si può capire, l’emirato è un regime musulmano ...

