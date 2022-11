(Di sabato 19 novembre 2022) Ilaccelerare le operazioni di rinnovo per Alejandro, il cui contratto scade nel 2024. Dopo la convocazione con la Spagna...

Calciomercato.com

... Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia) Attaccanti : Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (), Giroud (), Griezmann (...... Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo - Touré (), Youssouf Sabaly (... Centrocampisti: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (), Teun Koopmeiners (Atalanta), ... Milan, il Barcellona non vuole perdere Balde | Mercato | Calciomercato.com Le possibili sorprese del Mondiale in Qatar: dai portieri agli attaccanti, la situazione in viste dell'inizio della competizione ...I tifosi del Milan avevano iniziato a sperare dopo le sue dichiarazioni, ma al momento dalla Spagna le indicazioni sono altre ...