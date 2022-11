Marco Bellavia aspetta “da una vita” Pamela Prati | spuntano le prove dopo il GF Vip

(Di sabato 19 novembre 2022)non mentiva assolutamente quando diceva di essere cotto diin tempi non sospetti e ben prima di mettere piede nella Casa del Grande Fratello Vip.“da unaEd infatti, quando era ancora nella Casa, è spuntato fuori un suo messaggio privato mandato asu... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

non mentiva assolutamente quando diceva di essere cotto di Pamela Prati in tempi non sospetti e ben prima di mettere piede nella Casa del Grande Fratello Vip .aspetta '...Recentemente ha destato sconcerto il caso, delicato, di, ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha lasciato la casa a causa di presunti atti di bullismo perpetrati da alcuni inquilini ...Marco Bellavia aspetta "da una vita" Pamela Prati: spuntano le prove dopo il Grande Fratello Vip che confermano la sua cotta da molto tempo.Nonostante ci siano stati dei momenti difficili come il caso di Marco Bellavia e le relative squalifiche ed eliminazioni, il reality di Canale Cinque sembra continuare ad appassionare e divertire ...