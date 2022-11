Le borse da spalla | un must have della stagione autunnale 2022-2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 novembre 2022) La borsa è un accessorio che può rendere unico e originale qualunque tipo di look, se abbinata con giusto stile e raffinatezza. Questafredda ledasono diventate un trend che non possono mancare nel proprio guardaroba. L’origineborsa e la loro unicità nella modadaLe primea tracolla o con manici rigidi compaiono per la prima volta nel 1890. È in questo periodo che lecominciano a diventare un accessorio prettamente femminile. Infatti in questo periodo le donne cominciano a viaggiare, portando con se bagagli con rifiniture maggiormente femminili.Primaguerra mondiale levengono utilizzate per gli spostamenti, ma con la fine ...