Deadpool | Jensen Ackles poteva essere l’irriverente anti-eroe Marvel

Leggi su screenworld

(Di sabato 19 novembre 2022) Durante la partecipazione ad un evento dedicato ai fans di Supernatural (la Salute to Supernatural Phoenix 2022), la star di The Boysha rivelato distato preso in considerazione per, prima che il ruolo andasse a quel simpaticone di Ryan Reynolds. Onestamente per tutti noi è davvero difficile immaginare qualcuno che non sia Ryan Reynolds nel ruolo dell’iconico e strafottente. Forse però non la pensa così, il quale ha rivelato che nel recente passato la 20th Century Fox (ora 20th Century Studios, di proprietà di The Walt Disney Company.) lo ha preso in considerazione per rivestire i panni del tanto chiacchierone quanto letale Wade Wilson /: “C’era sicuramente un film per il quale ero molto ...