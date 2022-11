Brandalised di Guess | abbigliamento coi graffiti di Banksy

In tale caso, la sua reazione potrebbe essere stata 'obbligata': ' Il punto è che Banksy dovrebbe perseguiree/oper violazione del suo lavoro. Tuttavia, dato che vuole rimanere ...La collezioneusa l'opera dello street artist il "Lanciatore di fiori". L'invito piccato dell'artista anonimo ai taccheggiatori... Il "Flower thrower" conosciuto in Italia come il "Lanciatore di ...Sabato mattina a Kherson, nel sud dell’Ucraina, è arrivato il primo treno da quando la città era stata occupata dai russi all’inizio dell’invasione del paese, lo scorso febbraio. Kherson era stata una ...Banksy incita al taccheggio: la protesta del writer nei confronti della nota catena d'abbigliamento Guess, per essersi appropriata dei suoi disegni.