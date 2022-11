Almoez Ali e il calcio multinazionale del Qatar

(Di sabato 19 novembre 2022) Si parla tanto delnazione quanto poco della nazionale che darà il via al Mondiale casalingo. Già, perché della compagine di Felix Sanchez si sa ben poco rispetto alle polemiche extracalcistiche, se non che ha vinto la Coppa d’Asia nel 2019 subendo solo una rete, in finale contro il Giappone. Quel che si conosce ancora meno sono le pecularietà di un gruppo che si allena assieme, praticamente da due lustri, sotto la guida del tecnico spagnolo. Come è stato possibile tutto ciò? Merito dell’Aspire Academy, fondata nel 2004 su ordine dell’ex sultano Al Thani, che ha cercato (e trovato) talenti letteralmente in ogni dove. Il, seppur con una storia ben diversa dalla Svizzera, è diventato nel tempo una “del” con una buona parte della rosa che può raccontare la propria via alla ...

