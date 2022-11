Uomini e Donne | Vittoria Deganello choc | “Mi è stato chiesto di abortire”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dalla scorsa estate, dopo essere uscita allo scoperto con Alessandro Murgia,è al centro del gossip. I motivi per cui l’ex corteggiatrice diè stata vittima di molte critiche risalgono al fatto che il calciatore risultava ancora legato a Eleonora Mazzarini, mamma dei suoi due bambini, il secondogenito nato solo pochi mesi prima la presunta rottura. La storia d’amore frae Alessandro si è poi interrotta, come confermato dalla stessa donna a inizio ottobre. Una relazione che le ha regalato il dono più grande: una bambina. Una gravidanza che lasta vivendo da sola, senza un compagno accanto, ma circondata dall’affetto e dal calore dei suoi familiari. Di recente, dopo le ennesime domande circa la rottura con Murgia, ...

Solito dominio per2.615.000 (26.6%) su Canale5.Leggi Anche Roma, treuccise a coltellate nel quartiere Prati: c'è un unico killer Gli investigatori, coordinati ... fatti di chat e comunicazioni, glidella Mobile sperano di risalire ...Colpi di scena e grandi sorprese attendono i telespettatori nelle puntate di Uomini e Donne previste in onda fino al 25 novembre. Mentre una coppia deciderà di andare via dal programma, uno dei volti ...Tina Cipollari difende la giovane corteggiatrice Carola, scoppiata in lacrime nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, per le accuse del tronista Federico Nicotera. Sebbene ne sia ...