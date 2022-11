Traffico Roma del 18-11-2022 ore 10 | 30

RomaDailyNews

... un mandato di arresto europeo a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di. I reati contestati a Pasquali sono l' associazione per delinquere finalizzata aldi ......delche scaturisce dal trasbordo dei rifiuti', ha aggiunto rivolgendosi in collegamento streaming, a causa del Covid. 'Vogliamo che il ciclo dei rifiuti si chiuda nei nostri confini,ha ... Traffico Roma del 18-11-2022 ore 08:00 - RomaDailyNews emessa dal Gip di Roma. I reati contestati a Pasquali sono l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché plurime condotte di spaccio al minuto. L'arresto è ...La merce giungeva in Italia a mezzo container principalmente nel porto di Napoli e per via aerea attraverso gli scali di Malpensa e Fiumicino per poi raggiungere ed essere immagazzinata in depositi di ...