Tale e Quale Show 2022 | è stato spoilerato il vincitore del torneo dei Campioni | chi è

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) E anche per questo ennesimo anno di trasmissioni il programma di intrattenimento ””, condotto egregiamente dall’intramontabile Carlo Conti e trasmesso su Rai1 ogni venerdì sera, per tenere compagnia gli italiani, è arrivato al suo epilogo e quindi ad un finale di stagione. La trasmissione è stata, ancora un volta, un successo in termini di audience e pubblico: la trasmissione ha visto diversi Vip sfidarsi nell’ardua prova dei cantanti famosi, ma questa dodicesima edizione è stata vinta definitivamente da Antonino Spadaccino. Il campione, infatti, è riusciti nell’impresa di regalare le performance più convincenti per il pubblico, riuscendo a spaziare tra imitazioni complesse come quelle di Loredana Berté, Marco Masini, Riccardo Cocciante e tante altre ancora durante tutto il corso del programma di quest’anno. Per la ...