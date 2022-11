(Di venerdì 18 novembre 2022)– Contro tutte le”, l’volta a diffondere la cultura della legalità, adeidie di chi ha detto di ‘no’ alla criminalità organizzata, perstare i fenomeni di violazione delle leggi, l’esercizio abusivo di attività pubbliche e private e violazione dei diritti civili dei cittadini. Presidente dell’Valeria Grasso, imprenditrice palermitana testimone diche ha portato in carcere esponenti di spicco del clan siciliano Madonia, sotto scorta da circa 10 anni, responsabile regionale del Dipartimento antiracket, antiusura e per l’intero settore dei beni confiscati in Regione Sicilia, premiata ‘Donna Legalità 2022’ al Campidoglio. ...

Adnkronos

- Contro tutte le mafie" , l'associazione volta a diffondere la cultura della legalità, a tutela dei testimoni di giustizia e di chi ha detto di 'no' alla criminalità organizzata, per ...... rivelando un interessante pregiudizio, "la mia prima opinione (avendole sospetto per essere ... L'innovazione nondal nulla. Rubens ha per modelli Tiziano e il genovese Luca Cambiaso. E poi ... Mafia, nasce ‘Contra’: associazione a tutela testimoni giustizia e di chi si ribella a mafie Nasce «Contra - Contro tutte le mafie». La nuova associazione antimafia è figlia di un progetto volto a proteggere e diffondere la cultura della legalità. Il fine primario di questa nuova iniziativa è ...Nasce “Contra – Contro tutte le mafie”, l’associazione volta a diffondere la cultura della legalità, a tutela dei testimoni di giustizia e di chi ha detto di ‘no’ alla criminalità organizzata, per ...