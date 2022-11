Dirigenti nuovi protagonisti | il valore condiviso di Cuzzilla

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 novembre 2022) Più concorrenza uguale più competizione, più competizione uguale più innovazione, più innovazione uguale più crescita, più crescita uguale più lavoro, più lavoro uguale meno disuguaglianze. Questa serie di uguaglianze che s’inseguono è il succo del ragionamento che Stefanooffre ai suoi associati, un milione dipubblici e privati, nella sua prima assemblea da presidente della Cida, la Confederazione che riunisce una decina di organizzazioni di categoria presentandosi come interlocutore della politica e dell’impresa deciso e preparato.E proprio alla politica e alle impreseriserva molte delle proprie osservazioni. Alla prima fa notare come ci sia in pratica da ricostruire il Paese con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con le riforme che devono agevolarne l’attuazione; alle seconde, ...