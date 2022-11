“Andreotti prescritto e santificato | così hanno stravolto i fatti” | il libro che racconta il processo del secolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Pubblichiamo la prefazione firmata da Gian Carlo Caselli alL’imputato imperfetto di Paolo Intoccia, edito da Melampo. Dottorando in Studi sulla criminalità organizzata presso la Statale di Milano, Intoccia è autore di un saggio cheila Giulio. Caselli, come è noto, era procuratore capo di Palermo quando venne celebrato il procedimento al sette volte presidente del consiglio. Accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso,vennein Appello per aver commesso il reato fino alla primavera del 1980, e assolto per il periodo successivo: sentenza poi confermata dalla Cassazione. Ilsarà presentato sabato 19 novembre alle ore 11 all’università degli Studi di Milano nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi ...