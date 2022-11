Agenzia ANSA

La Cassa depositi e prestiti indica come priorità affrontare le criticita che caratterizzano storicamente il Paese nella tutela del territorio, dal consumo del suolo al dissesto idrogeologico, e nella ...Infrastrutture,finanzia per 31,5 mln i porti di Genova e Savona Per migliorare l'accessibilità ... Nei vertici di questi giorni (G7, Nato e ministriUe) la velocità... Di fronte alle ... Ambiente: Cdp, strategia per rischio idrogeologico e acqua - Economia HabiSmart è un programma triennale con una dotazione di 5,75 milioni di euro, nato dall’iniziativa di CDP Venture Capital che ha stanziato ... sviluppa una piattaforma costituita da un unico ambiente ...(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Cassa depositi e prestiti indica come priorità affrontare le criticità che caratterizzano storicamente il Paese nella tutela del territorio, dal consumo del suolo al ...