Abarth - Classiche 500 Record Monza 58 | ecco la one-off

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo l'1000 SP presentata a Padova lo Scorpione torna a pungere, con una nuova realizzazione svelata a Milano Autoclassica. Si tratta della500'58, una one-off creata per celebrare i 100 anni del Circuito di. La vettura viene esposta all'evento milanese insieme alla versione originale restaurata dalla Casa del 1958 e alla nuova1000 SP e sarà presto messa in vendita all'interno del nuovo programma denominato "Reloaded by Creators". Omaggio alla prima 500della storia. La pista diha visto trionfare l'raggiungendo ben seidi velocità nel 1958 grazie a una versione speciale ...