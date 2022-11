Sondaggi Lab2101 | M5S | quasi due punti di vantaggio sul Pd

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 17 novembre 2022) Anche le intenzioni di voto registrate daiil 10 novembre per Affaritaliani.it danno ormai per assodato il sorpasso del Movimento 5 Stelle ai danni del Pd. Addirittura qui le distanze tra gli ex alleati sono aumentate aduecon i pentastellati al 18% e i dem al 16,4%. Magro anche il risultato della coalizione di centrosinistra che tutta insieme raccoglierebbe appena il 25,2% dei consensi, solo sette in più del M5S e venti in meno rispetto al centrodestra stabile al 45,1%. Qui a guidare la truppa è Fratelli d’Italia data ancora in crescita (+0,2%) al 28,3%. In negativo Lega (8,8%) e Noi Moderati (0,5%) mentre Forza Italia arresta la caduta segnando un +0,1% che la porta al 7,5%, tre decimi indietro rispetto ad Azione/Italia Viva (7,8%). Dalle parti del centrosinistra, detto del Pd ...