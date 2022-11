Piantedosi debutta al G7 | sapete chi è l' uomo al suo fianco?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) I ministri degli Interni dei Paesi del G7 sono riuniti a Eltville sul Reno, nell'Assia, in Germania. Nelle immagini la padrona di casa, la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser (Spd) accoglie i partecipanti, tra cui il vice-segretario Usa del dipartimento dell'Interno John K. Tien e la sottosegretaria alla Cittadinanza francese Sonia Backés. Per il Canada c'è il ministro per la pubblica Sicurezza, Marco Mendicino, che si intrattiene con il ministro degli Interni italiano, Matteo. Nelle immagini ancora la segretaria degli Interni britannica, Suella Bravermann.