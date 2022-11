(Di giovedì 17 novembre 2022) Ildi, lui rimane dadi. È successo a Geneva , nello stato di New York . Un bambino di 2è stato trovatonel suo appartamento, e secondo gli ...

leggo.it

Ildi infarto , lui rimane da solo edi fame . È successo a Geneva , nello stato di New York . Un bambino di 2 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, e secondo gli accertamenti ...... in servizio nel nucleo radiomobile del comando di Poggio Mirteto ,nel luglio 2016. '... Il piccolo Cristiano, che oggi ha 8 anni, ricorda poco o nulla di suo: 'Lo vive attraverso le foto, i ... Papà muore d'infarto, il figlio di due anni resta solo in casa: morto di fame, i corpi ritrovati dopo 9 mesi