Omicidio choc in famiglia | 24enne sgozza il padre mentre dorme sul divano

(Di giovedì 17 novembre 2022)ilsul. Terribilea Vittorio Veneto dove un ragazzo con problemi psichici ha preso a sprangate in testa il genitorequest’ultimo stava riposando sul. Poi lo ha colpito con tre coltellate alla gola con un normale coltello da cucina. Riccardo De Felice, 24 anni, ha ucciso suo, Francesco, 56 anni, militare in congedo, nella propria casa di via Rosolen 2. A dare l’allarme, alle 4:30 di notte, è stata la mamma di Riccardo che aveva sentito dei rumori provenire dal salotto, ma non era riuscita ad entrare. Il figlio, infatti, aveva bloccato la porta con un mobile. Poi la donna ha atteso gli uomini dell’Arma sul pianerottolo. Leggi anche: “Non piangere”. L’eredità, colpo di ...

La Voce di New York

... a Vittorio Veneto, Riccardo De Felice , 24 anni, era sul pianerottolo di casa, sotto, ad ... sentito nel corso della mattinata in caserma dai carabinieri, ha confessato l', rilasciando ...... a Vittorio Veneto, , 24 anni, era sul pianerottolo di casa, sotto, ad aspettarli. A chiamare ... sentito nel corso della mattinata in caserma dai carabinieri, ha confessato l', ... Litiga con la madre e la uccide a coltellate: omicidio choc a New York VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ha stordito il padre, già assopito sul divano, con due sprangate in testa, poi lo ha ferito mortalmente alla gola con tre fendenti, utilizzando un coltello ...VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ha stordito il padre, già assopito sul divano, con due sprangate in testa, poi lo ha ferito mortalmente alla gola con tre fendenti, utilizzando un coltello ...