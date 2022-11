Luis Alberto | offerte per il centrocampista della Lazio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilresta sul mercato. Ecco le ultime notizie in arrivo dalla Spagna Il fantasista, resta sul mercato e potrebbe essere ceduto già nel mercato di gennaio viste le sue qualità. Tra i club interessati all’acquisto del, ci sarebbe in pole position il Siviglia, a seguito l’Atletico Madrid e il Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutti vorrebbero giocare con un grande centrocampo con Milinkovic e. Milinkovic da quando è arrivato ha acquistato fiducia ed è diventato un grande calciatore. I giovani devono essere ...Lazio, chance per. Il centrocampista spagnolo può salutare a gennaio e sbloccare il calciomercato della Lazio . Il Mago è richiesto in Spagna: tre i club che sono sulle sue tracce. Il Siviglia , penultimo ...La pausa per il Mondiale sta lasciando ampio spazio al mercato, in vista della sessione di gennaio. Le società stanno facendo le proprie valutazioni, tra situazioni da risolvere e discorsi ...Il rapporto tra la Lazio e Luis Alberto è ai minimi storici. Lo spagnolo, uscito anche dall’11 titolare di Maurizio Sarri, è sempre più nervoso quando gioca e ormai le lamentele dopo il cambio nel ...