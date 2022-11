Lombardia | il centrosinistra chiede a Majorino di candidarsi

... che 'esprime soddisfazione per la scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato delalle elezioni regionali in'. 'Il profilo dell'europarlamentare lombardo - spiega il ...Il sondaggio uscito sulladice che Moratti, con il sostegno del, avrebbe dieci punti in più dei candidati didi matrice Pd, riuscendo quindi a battere Attilio ...a cui hanno preso parte i rappresentanti del centrosinistra, al termine della quale è stata ufficializzata la scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato alla presidenza della Regione Lombardia.Il centrosinistra ha deciso di chiedere all’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino di candidarsi a presidente della Regione Lombardia. L’annuncio è stato fatto giovedì alla fine di una ...