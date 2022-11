Inter | rinnovata la partnership con Locauto Group fino al 2025

Fcinternews.it

Il rinnovo della partnership è stato formalizzato con un handshake presso l'HQ alla presenza di Alessandro Antonello , CEO Corporate di FC Internazionale Milano, Luca Danovaro , Chief Revenue ...Il tecnico non è in discussione e la fiducia è statain una riunione con il presidente ... Per Milan,e Atalanta il saldo invece è in negativo. Vediamo tutte le differenze 17) VERONA: -... UFFICIALE - Inter-Locauto, partnership rinnovata fino al 2025. Antonello: "Molto soddisfatti" Inter e Locauto Group, azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali, annunciano il rinnovo della partnership fino al 2025: prosegue quindi la forte sinergia tra ...L’amministratore delegato avvicina il rinnovo del difensore, con lui pronti a firmare anche Dzeko e Darmian. Mentre su altri giocatori le logiche aziendali non lo permetteranno ...