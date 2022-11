Fondi bimbi malati per spese e viaggi | indagata presidente Onlus

versati a favore dei bambini malati di cancro utilizzati anche per viaggi privati e spese al supermercato: è la pesante accusa con la quale è stata indagata a Padova la presidente dell'...Nel 2010 si rendono conto che questa Cicogna scalpita, vuole volare ma i lorosono ancora ... Attualmente l'associazione è impegnata nella raccoltaper l'acquisto di 'Hiroduet Heart rate ...Nei sette mesi di ospitalità sono state accolte 72 persone, grazie alla collaborazione della Fondazione Mirco Giacomelli. Piano piano queste persone hanno trovato accoglienza presso familiari o amici, ...Al via venerdì 18 novembre il 42esimo convegno nazionale del Movimento per la Vita italiano che riunirà i volontari oltre che amici e simpatizzanti di tutta Italia. Dialogo con la presidente nazionale ...