Cerved | ecco le aziende che crescono nonostante la crisi | sono giovani e 30 su cento nate nel Sud

(Di giovedì 17 novembre 2022)36 mila leitaliane cheriuscite a incrementare,lae il lungo periodo di incertezza, il numero degli addetti rispetto ai livelli pre-covid. Si tratta di, per la maggior parte sotto i 50 addetti, presenti in particolar modo nel nord ovest e nel settore dei servizi, con fatturati in crescita già dal 2020 e un profilo evoluto, maggiormente propense all’innovazione, con maggiore digital capability e propensione all’export. È questo l’identikit delle imprese campioni della crescita, emersa dall’analisi svolta daper conto di LHH su un campione di oltre 300 mila.Si tratta di realtà che, in controtendenza con l’andamento generale dell’occupazione nel periodo in esame, ...