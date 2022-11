Camera di Commercio Irpinia-Sannio | Vigorito duro | “Scelte spartitorie di vecchia mentalità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOreste, torna a parlare delle problematiche di questo ultimo periodo, emerse in seno alla governance della nuovadie lo fa nel corso di un evento tenuto presso la sede sannita di Confindustria che presiede. Il presidente degli industriali beneventani non fa sconti a nessuno, come nel suo stile, quando ha da dire le la sua su determinati argomenti. “Sta succedendo quello che abbiamo detto noi quando abbiamo assunto una determinata posizione, mentre qualcuno diceva che Confindustria di Benevento si era disinteressata e non difendeva il territorio. -a subito messo in chiaro– Invece, abbiamo semplicemente avuto uno sguardo un po’ più lungo, avevamo capito che non si stava creando una struttura come voleva il ...