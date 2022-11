Brighton | De Zerbi | “Guardiola il migliore degli ultimi 30 anni | contento dei suoi complimenti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Se pensa che io reputoilallenatore30della storia del calcio, può immaginare come mi abbia fatto piacere”. Così Roberto De, nell’intervista rilasciata a Italians, rubrica di Sky curata da Valentina Mariani, riguardo iricevuti da Pep, che ha ammesso di ammirarlo molto. Il tecnico delha poi aggiunto: “Non so se sono contro-culturale. Non mi piace andare per scelta nella direzione opposta. Però, se sono convinto che sia la direzione giusta, ci vado e ci vado anche con forza. Senza farmi troppi problemi. Ma non lo faccio perché voglio fare il bastian contrario. Io vedo un certo tipo di cose nel calcio, che tra l’altro mi rappresentano, mi identifico in quelle ...