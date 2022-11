Boxe | Matteo Signani cerca l’Europeo dei medi nella rivincita con Anderson Prestot

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) La saga die del francesedovrebbe avere un termineserata di domani a Savignano sul Rubicone. Il vincitore si laureerà, in maniera incontrovertibile, campione europeo dei pesi. Il match è stato organizzato da OPI Since 82 e Around Sport, supportati dalla Nello Carabini Italica Boxing Club. A dare ulteriore forza il patrocinio del Comune nel quale il combattimento si svolge e la presenza delle telecamere della Rai, che daranno copertura della riunione fin dalle 22:15 con trasferimento su Rai2 alle 23:15. Il motivo per il quale si combatte per la seconda volta, e in Italia, risale al 24 giugno 2022. Allora si era a Massy, in Francia. Dopo cinque riprese,subì un taglio accidentale: ilco decretò che ...