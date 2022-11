Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 11 22

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sono tante le cose che da telespettatrice non perdono a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma con ladidi oggi si è raggiunto proprio il culmine, il livello più basso in assoluto a cui sti due individui mi abbiano portata. Stringetemi virtualmente le mani perché per dirlo faccio una fatica immensa eh, stringetemi forte, chiudo gli occhi e lo dico tutto in una volta così forse farà meno male: oggiArmandoAvevaCompletamenteRagione. ECCO. L’HO DETTO. Ecco cosa mi hanno fatto. Ecco come mi hanno ridotta. Si, perché ormai i livelli di IMBARAZZO raggiunti da questi due più il cartonato appresso a loro (si, Alessandro, sto parlando di te, ciao) sono talmente alti, sti due ci hanno talmente sfracassato i maroni, ci hanno talmente portato allo sfinimento, sono talmente tanto sconclusionati e insostenibili che, si, persino ...