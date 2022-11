Uccide la moglie con un coltello da cucina e poi si ammazza sul cavalcavia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tragedia a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno , dove un sessantenne ha ucciso lae poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto all'alba. Da quanto si apprende l'uomo ha colpito la ...

La donna uccisa dal marito a colpi di coltello da cucina La donna, anche lei sessantenne, è stata trasportata in ospedale dove è arrivata già priva di sensi. Poco dopo il suo cuore ha smesso di ... La tragedia all'alba di oggi a San Mango Piemonte, nella provincia di Salerno: un 70enne ha ucciso la moglie coetanea e poi si è tolta la vita ... SALERNO - Tragedia a San Mango Piemonte, nel Salernitano, dove un sessantenne ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto all'alba. Da quanto si apprende l'uomo ha colpito la don ...