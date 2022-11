Stylsvig | “Lo scudetto ha rinforzato il marchio RedBird ha due priorità”

Il modi migliore, spiega, è semplicemente quello di continuare a vincere, e loè stato un metodo perfetto per portare avanti questo progetto. 'Il Milan è un club sportivo o un media ...Casper, Chief Revenue Officer of AC Milan, ha dichiarato: "Siamo molto felici di ... che al termine della scorsa stagione hanno festeggiato con tanta passione la vittoria dello. L'...Casper Stylsvig, Chief Revenute Officed di AC Milan, ha rilasciato la seguente intervista alla rivista Business People. Il suo ingresso in AC Milan, avvenuto nel marzo 2019, è coinciso ...Stylsvig: «RedBird sta lavorando per assicurare continuità alla gestione Elliott…». Ecco le parole del Chief Revenute Officed rossonero Casper Stylsvig ha parlato ai microfoni di Business People. Ecco ...