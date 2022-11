Siracusa | prete tedesco accusato di aver abusato per dieci anni di un 21enne Continua a dire messa?

pedofilo - Un giovane di 21 anni ha presentato denuncia per violenza sessuale alla Squadra Mobile di, nei confronti di undi Francofonte nell'Ennese che avrebbe abusato di lui. Il ragazzo ha raccontato al dirigente della mobile, Gabriele Presti, di essere ...Il giovane, che oggi ha 21 anni, ha presentato denuncia per violenza sessuale alla squadra mobile di, nei confronti deldi Francofonte, che avrebbe abusato di lui. Il ragazzo ha ...Un giovane di 21 anni ha presentato denuncia per violenza sessuale alla Squadra Mobile di Siracusa, nei confronti di un prete di Francofonte nel siracusano che avrebbe abusato di lui. Il ragazzo ha ...Un giovane di 21 anni ha presentato denuncia per violenza sessuale alla Squadra Mobile di Siracusa, nei confronti di un prete di Francofonte nel Siracusano che avrebbe abusato di lui. Le violenze ...