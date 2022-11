Siracusa | 21enne accusa un prete di averlo stuprato da quando aveva 9 anni | «Ancora continua a dire messa»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unha presentato una denuncia per violenza sessuale nei confronti di un. Il giovane hato un parroco di Francofonte nell’Ennese di avere abusato di lui dafino ai 18. Il ragazzo ha anche detto di aver presentato una denuncia al vescovo diFrancesco Lomanto. Questi ha avviato una praevia investigatio e informato il Dicastero della Dottrina della Fede. Ma il sacerdote, secondo il ragazzo,. su Open Leggi anche: Vaticano, la stretta di papa Francesco contro la pedofilia: il fondatore di Miles Christi colpevole, non sarà più«Ratzinger si difenderà in tribunale», la decisione del Papa emerito ...

