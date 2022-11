Project 50 - Motorsport tra storia e futuro - DIRETTA

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nuovo appuntamento per Dallara 5.0, ilprende forma, la rassegna di eventi organizzata dal costruttore di Varano de' Melegari per festeggiare i suoi primi 50 anni e gestita in collaborazione con Quattroruote in qualità di media partner. Questa volta, il titolo del convegno ècorrono insieme: si parla dunque delle competizioni sportive, il fulcro delle attività aziendali sin dalla nascita nel 1972. Il panel. Moderato dal nostro vicedirettore Marco Pascali e trasmesso anche sul canale YouTube di Quattroruote, il talk si tiene presso la Dallara Academy: l'incontro è l'occasione per offrire una panoramica sul mondo dela partire dagli anni 70 ad oggi, affrontando in modo trasversale alcune tematiche care all'azienda per porre le basi per unall'insegna di sicurezza, ...

Agenzia ANSA

A poche ore dall'annuncio della25 varata dal costruttore britannico Radical, ecco un'altra presentazione di supercar prodotta in piccola serie (12 esemplari) in questo caso adatta oltre che all'uso in pista anche ...Joe Anwyll , CEO di Radical, ha commentato: 'Venticinque anni, un riconoscimento enorme per Radicalin quanto costruttore e organizzatore di campionati monomarca.25 è ... Radical Motorsport Project 25 hypercar solo per uso in pista - Prove e Novità A poche ore dall'annuncio della Project 25 varata dal costruttore britannico Radical Motorsport, ecco un'altra presentazione di supercar prodotta in piccola serie (12 esemplari) in questo caso adatta ...un riconoscimento enorme per Radical Motorsport in quanto costruttore e organizzatore di campionati monomarca. Project 25 è stata progettata e verrà realizzata per commemorare questa pietra miliare e ...