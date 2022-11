(Di mercoledì 16 novembre 2022)parla della condizione del Team Yamaha al termine dei test post-stagionali che si sono tenuti ala conclusione del Motomondiale 2022. Il direttore del team non è soddisfatto dalla performance del motore, decisamente inferiore rispetto a Ducati. Il manager italiano ha riportato ai microfoni di ‘.com’: “perla. Qualcosa deve essere andato storto, quando Cal Crutchlow ha provato a Jerez lasembrava decisamente differente”. Lanon è delle migliori per il francese Fabio Quartararo, decisamente inferiore a Francesco Bagnaia per l’intero anno....

OA Sport

... erano stati stigmatizzati da pochi (tra cui, in Italia,Fini) perché paecunia non olet . E ...Saudita a Singapore Paesi tutt'altro che democratici ospitano ogni anno Gran Premi die ...Successivamente è stato il turno diRivola, chiamato a raccontare la prossima stagione dell'... Il numero uno di Aprilia Racing si è poi soffermato sulle differenze tra F1 e, richiamate ... MotoGP, Massimo Meregalli: "Stiamo valutando i dati per capire bene la situazione dopo Valencia. Non siamo preoccupati" In Indonesia Alvaro Bautista è diventato campione Superbike 2022, ma sul podio ha fatto arrabbiare Toprak Razgatlioglu, suo rivale ...Filippo Tosi, ingegnere elettronico Repsol Honda, svela un retroscena curioso sul pluricampione della MotoGP Marc Marquez.