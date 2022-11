Missili caduti in Polonia | Varsavia mette esercito in stato allerta

Così Piotr Miller, il portavoce del governo, su Twitter dopo la riunione del Comitato per la sicurezza riunitosi stasera a Varsavia dopo la caduta diin Polonia, al confine con l'Ucraina. "C'...Duesonoin Polonia in una località di campagna vicino alla città di Przewodow, al confine con l'Ucraina. Nell'impatto sono morte due persone e il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha ...Così Piotr Miller, il portavoce del governo, su Twitter dopo la riunione del Comitato per la sicurezza riunitosi stasera a Varsavia dopo la caduta di missili in Polonia, al confine con l’Ucraina. “C’è ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...