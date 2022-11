LIVE Albania-Italia 1-2 | amichevole calcio in DIRETTA | Grifo completa la rimonta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Lento possesso palla dell’di Mancini. 37? Raspadori con il destro, pallone troppo lento, para Berisha. 35?che ora gestisce il ritmo. 33?che tenta comunque la reazione. 31? Uzuni prova la giocata spettacolare, palla che finisce fuori. 29? Gooooooooooooooooool,, Raspadori serve un pallone perfetto per l’italo tedesco che non sbaglia,1-2. 27? Lancio da parte di Dimarco per Zaniolo che con il pallonetto non trova la porta. 25? Bonucci appare in difficoltà fisica nella fase di ripiegamento. 23? Goooooooooooool, Di Lorenzo, inserimento perfetto del terzino del Napoli su cross di1-1. 21? Errore ...

TIRANA () - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'AirStadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare fiducia ai giovani e provare a ...Inizia oggi il ciclo di sfide, tutte in trasferta, controe Austria che vede impegnata la di Roberto Mancini. Tra gli obiettivi del commissario tecnico c'è quello di testare il 3 - 4 - 3 come ...27' - Cross dalla destra di Hysaj sul secondo palo, Uzuni prova a colpire in rovesciata ma spedisce fuori. 25' - RADDOPPIO DELL'ITALIAAAAAAAAAAAAA, GRIFO!! Azione ...20' - PAREGGIO DELL'ITALIAAAAAAAAAAAAA, DI LORENZO!! Cross dalla sinistra di Grifo per il taglio di Di Lorenzo, il capitano del Napoli batte Berisha con un piattone da pochi ...