Le parlamentari potranno finalmente allattare in Aula nell’ultima fila

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Presto le mamme deputatei figli durante le sedute inalla Camera. Le donne che sono appena diventate madri, quindi,continuare a partecipare ai lavori, senza rinunciare adi loro neonati, fino al compimento del primo anno di questi. A deciderlo è stata la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, in risposta all’ordine del giorno: “Modalità di partecipazione delle deputate madri ai lavori”. L’attuale proposta è di Gilda Sportiello del M5S, ma già nel 2019, Giorgia Meloni, attuale premier, aveva anticipato l’argomento con una richiesta analoga. “La possibilità per le deputate dinell’emiciclo e nelle tribune per la votazione è un passo di civiltà ...

